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Митя Фомин ответил на слухи о пластике

Певец Митя Фомин опроверг, что делал пластику и колол гормоны

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Пресс-служба Мити Фомина

Певец Митя Фомин опроверг в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) слухи о пластике.

Фомин опубликовал снимок, на котором показал свой подтянутый торс.

«Гормоны не колол, пластикой не баловался. Но люди в интернете всегда знают лучше», — заявил исполнитель.

Фомин не скрывает, что пользуется услугами косметологов. К примеру, певец ходит на процедуры, где с помощью специального аппарата ему вводят гиалуроновую кислоту, витамины, микроэлементы и аминокислоты в глубокие слои кожи без инъекций.

В феврале Митя Фомин сообщил, что сломал палец на съемках экстремального реалити-шоу «Выжить в Самарканде».

Фомин получил травму во время одного из испытаний. По словам артиста, на состязании он разбил огромным шаром кирпичную стену, а затем, чтобы ускорить выигрыш, приложил руку к ограждению. Он отметил, что делал это в «аффекте и экстазе». Певец предположил, что в этот момент кирпич ударился о его руку.

Рентген выявил у Фомина множественный оскольчатый перелом пальца. Несмотря на травму, артист продолжил участвовать в испытаниях.

Ранее Митя Фомин рассказал, что никогда не простит девушке.

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