Митя Фомин ответил на критику своей внешности

Певец Митя Фомин в беседе с NEWS.ru заявил, что выглядит лучше и моложе некоторых 30-летних мужчин.

«Я хорошо выгляжу, я прекрасно выгляжу, я выгляжу лучше, чем кое-кто на 20 лет моложе. Редкий человек апелляционно может что-то критиковать резонно. Как правило, это безнаказанный хейт онлайн за твоей спиной. Люди не могут тебе это сказать в лицо», — возмутился Фомин.

При этом музыкант уточнил, что принимает конструктивную критику, которую люди могут обосновать. Фомин редко читает комментарии под своими публикациями. Он считает, что если артист поет во имя любви, правды и других позитивных ценностей, то к нему сложно будет «подкопаться».

Недавно Митя Фомин попросил прощения у стилиста Александра Рогова, которого раскритиковал за внешний вид в интервью журналистке Лауре Джугелии. Певец поблагодарил Александра Рогова за то, что он делает «нелегкую работу», одевая людей в России стильно. Артист также заявил, что хотел бы однажды поработать над своим имиджем вместе с Роговым.

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