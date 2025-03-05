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Хейт россиян в адрес Юры Борисова в соцсетях объяснили усталостью

Кинокритик Голубчиков: Юру Борисова возненавидели из-за излишней медийности
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Российские пользователи в соцсетях начали активно высказывать недовольство в адрес актера Юры Борисова на фоне постоянных обсуждений его карьеры после номинации на «Оскар». По мнению кинокритика Александра Голубчикова, излишняя медийность стала причиной усталости аудитории, а вслед за ней – и негативных постов.

В беседе с Общественной Службой новостей критик напомнил, что Юра Борисов раньше был известен лишь в узких кругах кинематографистов, а главные роли играл достаточно редко. Сегодня, учитывая успех фильма «Анора» и номинацию на «Оскар», о нем заговорили повсюду, что вызвало недоумение у аудитории, которая быстро пресытилась этими обсуждениями.

«Излишняя медийность сделала свое дело: люди просто устали слышать и читать много об одной и той же персоне. Так бывает всегда, когда перенасыщаешься какой-то информацией. И хейт в адрес Борисова связан именно с этим обстоятельством», — уверен критик.

По его мнению, многим людям нет дела до того факта, что Юра Борисов – это первый актер в России, который мог привести «Оскар». В этом свете нельзя исключать и то, что кто-то может просто завидовать ему, считает Голубчиков. В любом случае хейт в адрес артиста – временное явление, после возвращения звезды к работе волна негатива уляжется.

Напомним, кинокритик Роман Григорьев до этого заявил, что Юру Борисова ожидает взлет карьеры в Голливуде и еще много «Оскаров». Сейчас получение награды для него не было решающим – достаточно того, что он получил мировую славу, убежден эксперт.

Ранее Роберт Дауни — младший похвалил Юру Борисова на церемонии «Оскар».

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