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Жена Виторгана рассказала о самочувствии мужа на фоне слухов о риске инфаркта

Жена Виторгана Ирина назвала бредом слухи об ухудшении здоровья артиста
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Михаил Мордасов/РИА Новости

Жена Эммануила Виторгана Ирина опровергла в беседе с агентством «Москва» слухи о проблемах со здоровьем артиста.

Виторган назвала враньем и бредом сообщения о том, что мужу диагностировали изменения печени, поджелудочной железы и селезенки. Она уверила, что с артистом все хорошо. По словам жены актера, вчера Эммануил весь день репетировал.

«Сейчас он отправится на утренник к детям, а после он отправится на съемки. Целый день будет работать. Разве человек с болезнями может целыми днями сниматься и репетировать?» — отметила супруга актера.

5 марта Telegram-канал Mash заявил, что Виторгану диагностировали изменения печени, поджелудочной железы и селезенки. По утверждению издания, врачи посоветовали артисту не употреблять алкоголь, не есть жирную пищу и не курить, чтобы снизить нагрузку на печень и поджелудочную. В случае несоблюдения рекомендаций медики якобы спрогнозировали артисту риск тромбоэмболии легочной артерии, инфаркта и инсульта.

Эммануил Виторган стал известен после главной роли в фильме «И это все о нем», славу ему также принесли роли в фильмах «Чародеи», «Благочестивая Марта», «Ларец Марии Медичи», «Долгий путь в лабиринте», «Тревожное воскресенье».

Ранее режиссер «Мастера и Маргариты» перенес инфаркт.

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