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Виторгану спрогнозировали риск тромбоэмболии и инфаркта

Mash: актеру Виторгану диагностировали изменения печени и поджелудочной железы
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RTVI Развлечения/YouTube

Народному артисту России Эммануилу Виторгану диагностировали изменения печени, поджелудочной железы и селезенки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, врачи посоветовали Виторгану не употреблять алкоголь, не есть жирную пищу и не курить, чтобы снизить нагрузку на печень и поджелудочную. В случае несоблюдения рекомендаций медики спрогнозировали артисту риск тромбоэмболии легочной артерии, инфаркта и инсульта.

Как отмечает Mash, Виторган вынужден принимать лекарства, способствующие более медленному свертыванию крови.

3 марта Telegram-канал Mash заявил, что 85-летнему Виторгану вызвали скорую из-за проблем с сердцем. Артисту якобы стало плохо в культурном центре на Остоженке. Жена Эммануила Виторгана Ирина опровергла эту информацию, назвав ее «враньем».

Эммануил Виторган стал известен после главной роли в фильме «И это все о нем», славу ему также принесли роли в фильмах «Чародеи», «Благочестивая Марта», «Ларец Марии Медичи», «Долгий путь в лабиринте», «Тревожное воскресенье».

Ирина и Эммануил Виторган поженились в 2003 году. В их браке родилось двое дочерей – Этель (в 2018 году) и Клара (в 2019-м). У актера также есть дочь Ксения Румянцева от первого брака и сын Максим Виторган от второго.

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