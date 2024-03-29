Бурунов заявил о необходимости актерского образования

Актер Сергей Бурунов заявил в беседе с NEWS.ru, что артистам необходимо профессиональное образование.

Бурунов отметил, что образование поможет молодым актерам оттачивать свое мастерство и развивать талант.

«Желательно, очень желательно. Потому что талант без ремесла — это эфир. Как и в любой профессии, есть фундамент, есть ремесло, которое ты дальше развиваешь в систему», — поделился актер.

Бурунов не стал отрицать, что в его профессии есть исключения. Актер считает, что без необходимости в образовании в его специальности не было профессионального отбора и конкурентной среды.

28 марта актриса Екатерина Гусева заявила, что артистам не нужно образование в кино. Она объяснила, что из-за возможности переснять неудавшиеся дубли актерам проще работать. Звезда уточнила, что в театре у артистов нет таких шансов, поэтому в данной сфере образование необходимо.

Гусева добавила, что некоторым актерам может быть проще в профессии из-за природных задатков. Однако, по ее словам, актерскую профессию можно освоить и без этого.

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