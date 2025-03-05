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Леди Гага запустила собственную радиостанцию

Певица Леди Гага запустила собственную радиостанцию GAGA RADIO
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Daniel Cole/Reuters

Американская певица Леди Гага запустила собственную радиостанцию GAGA RADIO. Об этом сообщает Billboard.

Запуск радиостанции приурочен к выходу седьмого студийного альбома певицы «Mayhem». В эфире прозвучат треки, выбранные самой Гагой. Среди них будут песни вдохновивших ее артистов — Дэвид Боуи, Уитни Хьюстон, Брюс Спрингстин, Элла Фицджеральд, Принс, Мадонна, Элтон Джон, Queen, Тони Беннетт.

«GAGA RADIO определенно станет мощным отражением того, что сформировало меня как артиста. Это время быть душевной. Вы можете наслаждаться творчеством некоторых творческих, интересных, смелых, дерзких артистов», — заявила певица.

19 февраля Леди Гага поддержала Ольгу Бузову репостом ее видео в TikTok. Российская артистка поучаствовала во флешмобе, в рамках которого станцевала под песню Гаги «Abracadabra». Знаменитость подписала ролик фразой: «Наш ответ Леди Гаге». Гага в свою очередь репостнула видео Бузовой на свою страницу.

21 февраля Ольга Бузова рассказала о планах записать совместный трек с американской звездой Леди Гагой.

Ранее раскрыты подробности отношений Леди Гаги с миллионером.

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