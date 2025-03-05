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Лувр закупил крупную коллекцию православных икон

Лувр закупил крупную коллекцию православных икон из Византии
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Musée du Louvre

Парижский музей Лувр закупил крупную коллекцию православных икон из Византии. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В отдел византийского и восточнохристианского искусства Лувра была приобретена коллекция икон ливанского бизнесмена Жоржа Абу Адаля, дополненная его сыном Фредди Абу Адалем из 272 икон. Образа были написаны на острове Крит, в Греции, на Балканах, в Валахии, России, Леванте (регион, включающий Сирию, Палестину, Израиль и Ливан) и в регионах проживания мелькитов (так называли православных христиан в странах Ближнего Востока в Средневековье).

Католик Жорж Абу Адаль родился в 1920 году. Позднее он закончил иезуитскую школу, а иконы начал коллекционировать в 1952 году. Основная часть его коллекции была собрана до 1970-х годов, однако новые поступления продолжались до 90-х годов.

До этого директор Лувра Лоранс Де Кар попросил министра культуры Франции о ремонте музея.

Ранее Макрон объявил о переезде «Моны Лизы» в зал Лувра с отдельным входом.

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