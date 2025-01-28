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«Джоконда» переедет в отдельный зал

Макрон объявил о переезде «Моны Лизы» в отдельный зал Лувра с отдельным входом
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Wikimedia Commons

Знаменитая картина Леонардо Да Винчи «Мона Лиза» («Джоконда») будет перенесена в отдельный зал Лувра с отдельным от остальной экспозиции входом. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает РИА Новости.

«Мона Лиза» будет выставляться в отдельном зале, с отдельным входом, независимым от остальной экспозиции Лувра», — заявил Макрон на совещании о планах по реставрации знаменитого музея.

Министр культуры Франции Рашида Дати недавно заявила, что стоимость билетов в Лувр в Париже для посетителей из стран, которые не входят в Евросоюз, может вырасти с 1 января 2026 года.

Незадолго до этого издание Parisien писало, что директор Лувра Лоранс Де Кар обратился к министру культуры Франции Рашиде Дати с просьбой о ремонте музея. Де Кар предупредил министра культуры об «увеличении ущерба» и необходимости проведения масштабных работ. В записке, адресованной Дати от Де Кара, заявляется о «тревожном уровне обветшания» здания. Среди проблем Лувра перечисляются создающие угрозу проникновения воды, сильные разрушения и колебания температур.

Ранее в Лувре «Моне Лизе» пририсовали улыбку Джокера.

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