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Лувру понадобился серьезный ремонт

Директор Лувра Лоранс Де Кар попросил министра культуры Франции о ремонте музея
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Depositphotos

Директор Лувра Лоранс Де Кар обратился к министру культуры Франции Рашиде Дати с просьбой о ремонте музея. Об этом сообщает издание Parisien.

По данным издания, Де Кар предупреждает министра культуры об «увеличении урона» и необходимости проведения масштабных работ. В записке, адресованной Дати от Де Кара, заявляется о «тревожном уровне обветшания» здания. Среди проблем Лувра перечисляются создающие угрозу проникновения воды сильные разрушения и колебания температур.

Де Кар отметил, что музей не обладает должной звукоизоляцией и становится слишком душным в жаркие дни. Он считает, что его территория «требует переосмысления» также и по причине отрезанности от городского транспорта. Помимо этого, он отметил перегруженность Лувра. Музей, рассчитанный на 4 миллиона посетителей, принимает до 8,7 миллиона в год. Директор считает, что необходимо сделать больше мест отдыха на территории, больше обеспечить продовольственным снабжением и создать санитарные условия, соответствующие международным стандартам.

Ранее две электрогитары рок-музыканта Джеффа Бека продали за $2,55 млн.

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