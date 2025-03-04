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Экс-супруга Гордон вступилась за телеведущего: «Скорее девушки пытались изнасиловать его»

Адвокат Катя Гордон заявила, что Александр Гордон никогда не был склонен к насилию
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katyagordon/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывшая жена Александра Гордона, адвокат Екатерина Гордон, встала на защиту телеведущего после обвинений в изнасиловании. Об этом сообщает «СтарХит».

Гордон заявила, что в тот период «скорее девушки пытались изнасиловать его, вешаясь ему на шею». По словам адвоката, это особенно происходило, когда телеведущий был чуть пьян. Она заявила, что бывший муж никогда не был склонен к насилию.

«Поэтому я скорее поверю в ту историю, что в далеком 2010-м кто-то изнасиловал Гордона, чем наоборот. Не верю и полагаю, что девушка врет», — рассказала адвокат.

4 марта издание Wonderzine опубликовало историю девушки по имени Анна, которая обвинила Гордона в изнасиловании. По словам девушки, случай произошел, когда ей было 17 лет. Она долгое время переписывалась с телеведущим по email, а затем встретилась в кафе. Там он пригласил ее к себе домой.

По словам Анны, в доме Гордон предложил ей употребить алкоголь и сигареты. Она сделала это, так как нервничала и пыталась «выглядеть взрослой».

По словам Анны, курение вызвало у нее рвоту. Гордон предложил ей прилечь в соседней комнате, где она заснула. Как отметила девушка, она проснулась от прикосновений телеведущего и его поцелуев. Тот был раздетым и пытался снять с нее кофту. Анна призналась, что ей было «адски страшно и больно», но от испуга и опьянения она не могла пошевелиться.

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