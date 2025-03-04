Александра Гордона обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

Девушка по имени Анна заявила изданию Wonderzine, что ее изнасиловал телеведущий Александр Гордон.

Анна рассказала, что история произошла в 2010 году, когда ей было 17 лет. Девушка призналась, что была фанаткой Гордона и побывала у него на съемках, где попросила его email. Она вступила с ним в переписку, в которой, по ее словам, телеведущий просил прислать ей фото и отправлял двусмысленные сообщения.

Девушка отметила, что общение было странным. По ее словам, Гордон мог не отвечать, а мог написать что-нибудь вроде «Смышленая вы моя». На протяжении общения Анне казалось, что она «какая-то невероятная и особенная». Позже телеведущий и девушка договорились встретиться в кофейне. Мужчина пригласил ее к себе домой. Там, как отметила девушка, Гордон предложил ей выпить алкоголь. Она согласилась, хоть и до этого не пила совсем. Затем девушка закурила. Она пояснила, что сильно нервничала и пыталась «выглядеть взрослой».

Как утверждает Анна, в этот вечер Гордон рассказал ей о 16-летней девушке Жене, которая сделала от него аборт.

По словам Анны, курение вызвало у нее рвоту. Гордон предложил ей прилечь в соседней комнате, где она заснула. Как отметила девушка, она проснулась от прикосновений телеведущего и его поцелуев. Тот был раздетым и пытался снять с нее кофту. Анна призналась, что ей было «адски страшно и больно», но от испуга и опьянения она не могла пошевелиться.

«Я пробовала упираться, но это не особо получалось, мне трудно объяснить, но я как будто замерла, тело не слушалось – думаю, от страха. У меня до этого не было никакого секса и даже поцелуев», — пояснила девушка.

Анна добавила, что во время изнасилования Гордон требовал не закрывать глаза и смотреть на него.

«Потом он перевернул меня на бок и пытался войти в меня без презерватива, но не смог и сказал: «Он нам сегодня не помощник». После этого он повторял: «За что ты мне, старику, досталась», — вспомнила Анна.

Девушка добавила, что Гордон быстро уснул, когда все прекратилось. Она дождалась рассвета и ушла, «боясь его разбудить». Дома она выбросила трусы, которые были в крови, и одежду, пропахшую табаком. Девушка призналась, что долгое время винила себя в инциденте. После этого она несколько раз виделась с телеведущим. По словам Анны, он плохо к ней относился и никогда не предохранялся.

«Напившись, он всегда начинал говорить о Путине, сожалея о том, что Соловьевым уже никогда не станет», — рассказала девушка.

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