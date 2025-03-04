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Киновед раскрыл, почему фильм «Анора» собрал все награды на «Оскаре-2025»

Киновед Шпагин: фильм Анора заслуженно получил награды на премии Оскар-2025
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Carlos Barria/Reuters

Фильм «Анора» Шона Бэйкера, ставший триумфатором кинопремии «Оскар-2025», ожидаемо получил пять наград, поскольку потряс мир своим темпераментом. Такое мнение в беседе с «Радио 1» высказал киновед Александр Шпагин.

«У нас давно не было такого темпераментного фильма. <...> Все заплыло толерантностью и, главное, отсутствием смыслов, боязнью показать бездну в человеке. А в «Аноре» эта бездна совершенно на пределе. Более того, здесь крайне интересная возникает тема: из мухи раздувается страшный слон, а потом из этого возникает неразрешимая трагедия», — прокомментировал эксперт.

Он также обратил внимание, что картина сделана в тренде современного кино: с движущейся камерой и документализированной подачей материала.

«Анора» выиграла пять «Оскаров» при номинации в шести категориях — за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучший оригинальный сценарий, лучший монтаж и лучшую женскую роль. Картина побила рекорд премии.

В России фильм получил популярность благодаря актеру Юре Борисову, который был номинирован на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана», однако награду так и не получил. Статуэтка досталась Кирану Калкину за роль в ленте «Настоящая боль». «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию церемонии награждения.

Ранее эксперт объяснил, как приглашение Борисова на «Оскар-2025» связано с политикой.

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