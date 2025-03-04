Эксперт объяснил, как приглашение Борисова на «Оскар-2025» связано с политикой

Тот факт, что российский актер Юра Борисов оказался среди номинантов на премию «Оскар», связан с политикой. Такое мнение в эфире «Радио 1» высказал киновед Александр Шпагин. В частности, по его словам, речь идет о новой администрации США и ее политике в отношении РФ.

«Нельзя представить, чтобы он (Юра Борисов — «Газета.Ru») вдруг стал номинантом в 2014 или 2022 году. Это отчасти и политический приз», — считает эксперт.

По его словам, Борисов теперь в тренде и будет активно приглашаться в западные кинопроекты.

3 марта в Лос-Анджелесе прошла 97-я церемония премии «Оскар». «Анора» была признана лучшим фильмом, при этом сыгравший в картине Борисов свою награду все-таки не получил. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

Фильм «Анора» выиграл пять «Оскаров» при номинации в шести категориях — за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучший оригинальный сценарий, лучший монтаж и лучшую женскую роль. Картина побила рекорд премии.

Ранее лысые мужчины устроили флешмоб в Голливуде в честь Юры Борисова.