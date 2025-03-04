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Шэрон Стоун сравнила свои обвисшие руки с ангельскими крыльями

Актриса Стоун призвала любить свое тело в любом состоянии
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Global Look Press

Американская актриса Шэрон Стоун заявила об важности принятия своего тела с возрастом. Об этом сообщает People.

66-летняя Стоун отметила, что с возрастом многие люди «сдаются» и «запускают» свое тело, так как оно «все равно разваливается». Артистка считает, что стоит любить себя в любом состоянии. В частности, даже в старости.

«Я шучу, что у меня теперь обвисшие руки. Я думаю: «Ну, у меня были красивые руки, а теперь они сильные и красивые, как крылья ангела. Ну и что с того, что у них есть складки? Может быть, именно это и делает их замечательными сейчас», — поделилась артистка.

В феврале издание Deadline сообщало, что Шэрон Стоун ведет переговоры о съемках в третьем сезоне сериала «Эйфория». Подробности роли артистки неизвестны. Третий сезон «Эйфории» выйдет в 2026 году.

Премьера «Эйфории» состоялась в 2019 году. Сериал рассказывает о старшеклассниках, которые переживают травматичные отношения и страдают от различных зависимостей. Главные роли в проекте сыграли Зендая, Мод Апатоу, Ангус Клауд, Эрик Дэйн, Алекса Деми, Джейкоб Элорди, Барби Феррейра, Хантер Шефер, Сидни Суини.

Ранее Шерон Стоун показала мать после госпитализации.

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