Овечкин назвал любимую песню для караоке

Овечкин назвал «18 мне уже» от «Руки Вверх!» любимой песней для караоке

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин в соцсетях команды назвал «18 мне уже» от «Руки Вверх!» любимой песней для караоке.

Тренер «Вашингтона» выбрал «Lose Yourself» рэпера Эминема. Нападающий Якуб Врана – «Forever Young» от Alphaville.

На счету Овечкина 884 гола. Чтобы побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), россиянину нужно забросить 11 шайб.

4 марта «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата (НХЛ) обыграл «Оттаву». Овечкин провел на площадке 16 минут 50 секунд, не отметившись результативными действиями. Встреча завершилась со счетом 5:4 (Б).

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» идет на первом месте, набрав 86 очков. Второе место занимает «Торонто», набрав 79 очков. «Флорида» отстает от «Торонто» по дополнительным показателям. «Оттава» занимает десятое место, имея в активе 65 баллов. Пока команда из столицы Канады не проходит в зону плей-офф.

Ранее в «Вашингтоне» оценили прогресс Овечкина.