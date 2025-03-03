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Захарова раскритиковала извинение за «Катюшу» на молдавском фестивале

Захарова назвала позором необходимость извиняться в Молдавии за песню «Катюша»
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Необходимость извиняться в Молдавии за песню «Катюша» является позором. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале, комментируя скандал о том, что участникам израильского оркестра, спевшим «Катюшу» на иврите на фестивале «Мэрцишор», пришлось приносить извинения.

«Такого позора, чтобы запрещали песни, ставшие символом борьбы с нацизмом, он [фестиваль «Мэрцишор»] не знал никогда», — отметила она.

Захарова подчеркнула, что песня «Катюша» стала одним из мировых символов борьбы с нацизмом.

«Те, кто требовал этих извинений, вы в своем уме? <...> Хочется спросить у Кишиневской филармонии и нынешних властей республики: а за «Смуглянку» теперь в Молдавии тоже принято просить прощения?» — продолжила она.

«Катюшу» с удовольствием поют и на румынском, и на гагаузском языках, добавила Захарова.

27 февраля сообщалось, что на Украине Национальный совет по телевидению и радиовещанию будет блокировать российскую музыку на территории страны. В середине февраля на официальном сайте правительства появилась петиция с просьбой запретить песни на русском языке на стриминговых платформах. За три дня документ собрал 25 тысяч подписей.

Ранее в МИД РФ назвали «клинической русофобией» реакцию в ЕС на трек «Сигма бой».

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