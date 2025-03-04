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Стала известна стоимость двухэтажной квартиры Настасьи Самбурской

Риелтор Малышева: двухэтажная квартира Настасьи Самбурской стоит 38 млн рублей
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Осторожно: Собчак/YouTube

Риелтор Наталья Малышева заявила, что двухэтажная квартира актрисы и певицы Настасьи Самбурской стоит более 38 млн рублей. Об этом она рассказала Telegram-каналу «Звездач».

Площадь первого этажа квартиры составляет 60 кв. м, а второго — 40 кв. м. У жилья также есть выход на террасу площадью 30 кв. м.

Накануне звезда «Универа» устроила румтур в YouTube-интервью журналистке Ксении Собчак. Она призналась, что недвижимость стоила «очень много денег», артистка взяла ее в рассрочку на год.

В 2024 году Самбурская рассказывала, что выбрала актерскую профессию из-за денег. Она определилась с карьерой, как только увидела гонорар Сергея Безрукова.

Знаменитость поставила перед собой цель зарабатывать столько же, сколько народный артист России. У актрисы получилось это спустя 20 лет после вхождения в профессию.

Самбурская известна по роли Кристины Соколовской в сериалах «Универ. Новая общага» и «Универ. 10 лет спустя». Она также играла в таких картинах, как «Верни мою любовь», «Ласточкино гнездо», «Полицейский с YouТюба», «Беспринципные». Сейчас она развивается как певица.

Ранее сообщалось, что блогер Каграманов призвал Киркорова уйти со сцены после череды скандалов.

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