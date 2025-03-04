Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лидер группы «Руки Вверх» потребовал запретить запрещать его фильм

Певец Жуков подал иск против блокировок фильма о группе «Руки Вверх»
close
Пресс-служба ТНТ

Лидер поп-группы «Руки Вверх», продюсер Сергей Жуков потребовал запретить запрещать фильм о его коллективе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Арбитражный суд.

Он подал иск с просьбой официально запретить требовать запрета фильма о «Руки Вверх» на фоне требования двух компаний, ООО «Издательство «Джем» и ООО «Компания Топ7», к Роскомнадзору о блокировке его показов.

«Жуков просит пресечь действия издательства «Джем» и «Компании Топ7» по блокировкам фильма на интернет-площадках и в онлайн-кинотеатрах», — уточнили в суде.

Компании, в свою очередь, настаивают, что обладают правами на фонограммы песен, использованных в фильме. По словам Жукова, все композиции в фильме исполнены им лично, для чего были созданы новые записи.

Рассмотрение прошения Жукова продолжается, окончательное решение по нему еще не принято.

В январе Сергей Жуков рассказал о продолжении скандального фильма «Руки вверх!».

Ранее Игорь Николаев потребовал миллион с продавцов сувениров «Выпьем за любовь».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами