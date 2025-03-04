Лидер группы «Руки Вверх» потребовал запретить запрещать его фильм

Лидер поп-группы «Руки Вверх», продюсер Сергей Жуков потребовал запретить запрещать фильм о его коллективе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Арбитражный суд.

Он подал иск с просьбой официально запретить требовать запрета фильма о «Руки Вверх» на фоне требования двух компаний, ООО «Издательство «Джем» и ООО «Компания Топ7», к Роскомнадзору о блокировке его показов.

«Жуков просит пресечь действия издательства «Джем» и «Компании Топ7» по блокировкам фильма на интернет-площадках и в онлайн-кинотеатрах», — уточнили в суде.

Компании, в свою очередь, настаивают, что обладают правами на фонограммы песен, использованных в фильме. По словам Жукова, все композиции в фильме исполнены им лично, для чего были созданы новые записи.

Рассмотрение прошения Жукова продолжается, окончательное решение по нему еще не принято.

В январе Сергей Жуков рассказал о продолжении скандального фильма «Руки вверх!».

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