Игорь Николаев потребовал миллион с продавцов сувениров «Выпьем за любовь»

Композитор и поэт, народный артист России Игорь Николаев потребовал более миллиона рублей с продавцов сувениров с фразой «Выпьем за любовь». Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, за последнее время Николаев фигурировал в исках по интеллектуальным правам на 800 тысяч рублей и на 250 тысяч рублей.

Музыкант пытается пресечь незаконное использование фразы совместно с компанией, легально использующей его товарные знаки. Сейчас в сети торгуют футболками, кружками, интерьерными украшениями со словами «Выпьем за любовь».

Известно, что также Игорю Николаеву принадлежат права на фразу «Дельфин и русалка» и на собственное ставшее мемом фото.

В начале февраля продюсер Иосиф Пригожин заявил, что бывший муж Валерии Александр Шульгин до сих пор «гадит» артистке. По словам Пригожина, Шульгин мешает выпускать Валерии трибьют, а также выставляет большие суммы за авторские права на песни.

Ранее Игорь Николаев рассказал о покладистости Наташи Королевой.