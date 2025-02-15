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Игорь Николаев потребовал миллион с продавцов сувениров «Выпьем за любовь»

Shot: Игорь Николаев судится из-за использования фразы «Выпьем за любовь»
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Telegram-канал «SHOT»

Композитор и поэт, народный артист России Игорь Николаев потребовал более миллиона рублей с продавцов сувениров с фразой «Выпьем за любовь». Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, за последнее время Николаев фигурировал в исках по интеллектуальным правам на 800 тысяч рублей и на 250 тысяч рублей.

Музыкант пытается пресечь незаконное использование фразы совместно с компанией, легально использующей его товарные знаки. Сейчас в сети торгуют футболками, кружками, интерьерными украшениями со словами «Выпьем за любовь».

Известно, что также Игорю Николаеву принадлежат права на фразу «Дельфин и русалка» и на собственное ставшее мемом фото.

В начале февраля продюсер Иосиф Пригожин заявил, что бывший муж Валерии Александр Шульгин до сих пор «гадит» артистке. По словам Пригожина, Шульгин мешает выпускать Валерии трибьют, а также выставляет большие суммы за авторские права на песни.

Ранее Игорь Николаев рассказал о покладистости Наташи Королевой.

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