Апелляцию по делу Шарлота переправили из одного города в другой

Апелляция по делу певца Шарлота отправилась из Самары в Нижний Новгород

Апелляция на приговор, вынесенный певцу Эдуарду Шарлоту, направлена из одного города в другой. Об этом сообщает ТАСС.

Из Самарского областного суда документы ушли в Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде.

В январе 2025 года прокуратура Самарской области выступила с требованием пересмотреть приговор признанному террористом и экстремистом исполнителю, считая его слишком мягким. Кроме того, апелляционную жалобу подала защита артиста.

В суде пояснили, что передача дела в апелляцию потребовала времени, поскольку стороны собирали дополнительные документы и ходатайства.

Известно, что суд признал Шарлота виновным в реабилитации нацизма и нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, приговорив его к 5,5 года колонии-поселения. Помимо этого, молодому запретили заниматься администрированием сайтов в интернете на четыре года. Также Шарлоту были предъявлены обвинения об уничтожении официальных документов и возбуждении ненависти, сопряженном с угрозой насилия, однако они были сняты из-за отсутствия состава преступления.

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