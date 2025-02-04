Наташа Королева пожаловалась на проблемы со сном

Певица Наташа Королева сообщила в беседе с mk.ru, что испытывает проблемы со сном.

По словам Королевой, она фактически не спит.

«Пару часов в сутки максимум. Чувствую, что из-за этого уже начинаю терять рассудок!» — заявила артистка.

Королева отметила, что в последнее время начала испытывать эмоциональный перегруз. Помимо гастролей певица также работает ведущей юбилейного сезона шоу «Суперстар». По словам артистки, после смены ее преследуют мысли о работе. К примеру, что она сделала не так и как это исправить.

«Из-за всего этого никак не можешь заснуть. Честно говоря, со мной такого ранее не случалось», — поделилась исполнительница.

Королева отметила, что сейчас прилагает все усилия, чтобы нормализовать сон.

В октябре 2024 года Наташа Королева призналась, что похудела на несколько килограмм. Она отметила, что следит за весом не только для зрителей, но и для своего супруга Сергея Глушко (Тарзана).

Королева занимается спортом и пересмотрела питание, чтобы держать себя в форме. В частности, тренируется на виброплатформе.

Ранее Игорь Николаев рассказал о покладистости Наташи Королевой.