Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Наташа Королева пожаловалась на проблемы со сном

Певица Наташа Королева сообщила, что начала терять рассудок из-за недосыпа
close
koroleva__star/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Наташа Королева сообщила в беседе с mk.ru, что испытывает проблемы со сном.

По словам Королевой, она фактически не спит.

«Пару часов в сутки максимум. Чувствую, что из-за этого уже начинаю терять рассудок!» — заявила артистка.

Королева отметила, что в последнее время начала испытывать эмоциональный перегруз. Помимо гастролей певица также работает ведущей юбилейного сезона шоу «Суперстар». По словам артистки, после смены ее преследуют мысли о работе. К примеру, что она сделала не так и как это исправить.

«Из-за всего этого никак не можешь заснуть. Честно говоря, со мной такого ранее не случалось», — поделилась исполнительница.

Королева отметила, что сейчас прилагает все усилия, чтобы нормализовать сон.

В октябре 2024 года Наташа Королева призналась, что похудела на несколько килограмм. Она отметила, что следит за весом не только для зрителей, но и для своего супруга Сергея Глушко (Тарзана).

Королева занимается спортом и пересмотрела питание, чтобы держать себя в форме. В частности, тренируется на виброплатформе.

Ранее Игорь Николаев рассказал о покладистости Наташи Королевой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами