Актера отстранили от съемок в рекламе пива за пьяный новогодний дебош

Японского актера Рё Ёсидзаву отстранили от съемок рекламы пива Asahi за пьяный новогодний дебош. Об этом сообщает Japan Times.
30-летний Ёсидзава недавно подписал рекламный контракт с пивоваренной компанией Asahi Breweries, но 30 декабря потерял его.
В канун Нового года актер в состоянии опьянения проник в дом соседа.
«Я потерял память. Думаю, я просто вошел в жилье без спроса, потому что хотел в туалет», — объяснил полиции он.
Компания назвала действия актера неприемлемыми и отказалась от сотрудничества с ним.
«Мы решили расторгнуть контракт. Как компания по производству алкогольных напитков, мы считаем его действия неприемлемыми», —заявила представитель Asahi Group Holdings Сиори Симидзу.
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