Актера отстранили от съемок в рекламе пива за пьяный новогодний дебош

Японского актера Рё Ёсидзава отстранили от рекламы пива Asahi за пьянство

Японского актера Рё Ёсидзаву отстранили от съемок рекламы пива Asahi за пьяный новогодний дебош. Об этом сообщает Japan Times.

30-летний Ёсидзава недавно подписал рекламный контракт с пивоваренной компанией Asahi Breweries, но 30 декабря потерял его.

В канун Нового года актер в состоянии опьянения проник в дом соседа.

«Я потерял память. Думаю, я просто вошел в жилье без спроса, потому что хотел в туалет», — объяснил полиции он.

Компания назвала действия актера неприемлемыми и отказалась от сотрудничества с ним.

«Мы решили расторгнуть контракт. Как компания по производству алкогольных напитков, мы считаем его действия неприемлемыми», —заявила представитель Asahi Group Holdings Сиори Симидзу.

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