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Актера отстранили от съемок в рекламе пива за пьяный новогодний дебош

Японского актера Рё Ёсидзава отстранили от рекламы пива Asahi за пьянство
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2023 TIFF/AFLO/Global Look Press

Японского актера Рё Ёсидзаву отстранили от съемок рекламы пива Asahi за пьяный новогодний дебош. Об этом сообщает Japan Times.

30-летний Ёсидзава недавно подписал рекламный контракт с пивоваренной компанией Asahi Breweries, но 30 декабря потерял его.

В канун Нового года актер в состоянии опьянения проник в дом соседа.

«Я потерял память. Думаю, я просто вошел в жилье без спроса, потому что хотел в туалет», — объяснил полиции он.

Компания назвала действия актера неприемлемыми и отказалась от сотрудничества с ним.

«Мы решили расторгнуть контракт. Как компания по производству алкогольных напитков, мы считаем его действия неприемлемыми», —заявила представитель Asahi Group Holdings Сиори Симидзу.

Накануне актриса Елизавета Базыкина заявила в интервью Ксении Собчак, что у Никиты Кологривого были предпосылки к скандальному поведению на съемках сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Ранее актер и комик Денис Дорохов сообщил, что полностью отказался от алкоголя.

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