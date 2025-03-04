Лариса Лужина о возрасте: «Страшна не старость, а беспомощность»

Народная артистка РСФСР Лариса Лужина, которой 4 марта исполняется 86 лет, призналась, что ее не пугает старость. Об этом она рассказала в беседе с kp.ru.

«Даже не верится, что я дожила до такого возраста, когда можно в шутку сказать: «Здравствуй, старость. А могли бы и не встретиться». Наташа Фатеева по этому поводу советует не обращать внимания на годы. Какая разница, сколько минуло лет? Надо радоваться, что Бог подарил длинную жизнь. Страшна не старость, а беспомощность, когда ты своим близким в тягость», — отметила актриса.

По ее словам, она продолжает вести активную жизнь из-за работы, которая «заставляет быть в форме». При этом Лужина уточнила, что ушла со сцены, потому что у нее начала кружиться голова, а также садились связки. Теперь артистка проводит творческие встречи и посещает кинофестивали.

В конце января Лариса Лужина призналась в шоу «Звезды сошлись», что у нее появились проблемы с сердцем после обмана мошенниками. По словам Лужиной, ей позвонила девушка и представилась сотрудницей «Википедии». Незнакомка расспрашивала артистку о ее жизни под предлогом, что нужно обновить страницу на сайте. В какой-то момент мошенница попросила продиктовать четырехзначный код, отправленный артистке на телефон. Актриса сделала это, но заподозрила что-то неладное и позвонила внуку-айтишнику. Тот сообщил актрисе, что ее кабинет на «Госуслугах» взломали.

Ранее Лариса Лужина рассказала о картинах Олега Стриженова.