Лариса Лужина рассказала о картинах Олега Стриженова

Актриса Лариса Лужина вспомнила в беседе с NEWS.ru, что актер Олег Стриженов писал картины.

Лужина назвала Стриженова великолепным художником. Она рассказала, что в доме актера висели его работы. Артистка считает картины коллеги прекрасными. Она уточнила, что давно не виделась со Стриженовым, поэтому не может сказать, каким он был в последнее время.

«У него на стенке висело несколько отличных картин. Сейчас не вспомню точно сюжеты, но я видела, что это рука мастера. Я думаю, что в последнее время он занимался как раз картинами. То, что он любил, то, что умел. Вот видите, он талантлив во всем!» — заключила актриса.

Лужина также рассказывала, что запомнила Стриженова как красивого мужчину и очень талантливого артиста.

По словам Лужиной, у Стриженова была своя индивидуальность и чувство собственного достоинства. Она назвала актера непростым, самодостаточным и замкнутым человеком.

Олега Стриженова не стало 10 февраля. За несколько дней СМИ сообщали, что у актера случился инфаркт головного мозга. Источник ТАСС тогда опроверг диагноз, но подтвердил госпитализацию.

Ранее сын Стриженова раскрыл последнее обращение отца к зрителям.