В Москве экстренно госпитализирована правозащитница и писательница Алла Гербер

В Москве экстренно госпитализировали правозащитницу, писательницу и члена президиума Российского еврейского конгресса Аллу Гербер. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, последнее время женщина не раз говорила о своем плохом самочувствии, но все время отказывалась лечь в больницу. У нее диагностировали сердечную аритмию. В понедельник, 2 марта, врачи настояли на госпитализации из-за того, что ситуация стала критической.

«У меня что-то с сердцем, аритмия. Надеюсь, что скоро все будет в порядке и я тут (в больнице. — «Газета.Ru») ненадолго», — сообщила женщина ТАСС.

Гербер 93 года. Она родилась в Москве, окончила юридический факультет МГУ. С 1960-х регулярно публиковалась в СМИ, также писала судебные очерки и статьи. В 1970-х была редактором на киностудии имени Горького. В этом качестве в том числе работала над фильмами «Усатый нянь» и «Офицеры». Гербер стала одним из лидеров антифашистского движения, а в 1993 году была избрана депутатом Госдумы. В марте 2014 года поддержала Украину, подписав письмо «КиноСоюза», а в 2020-м выступала против поправок в Конституцию России.

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