Вдову Караченцова экстренно госпитализировали

Актриса Людмила Поргина была экстренно госпитализирована из-за серьезных проблем с легкими. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, Поргина обратилась ко врачам с жалобами на высокую температуру, сильный сухой кашель, головокружение и общую слабость. 76-летнюю актрису госпитализировали в пульмонологическое отделение московской больницы. Там у артистки выявили хрипы при дыхании.

Как отмечает SHOT, Поргина пробыла в больнице около недели. На данный момент она вернулась домой и продолжает лечение по рекомендации врача.

Людмила Поргина начала карьеру во МХАТе СССР им. Горького в 1990 году. В 1991-м она перешла в Московский театр им. Ленинского комсомола, где проработала до 2010 года. В ее фильмографии 13 работ. Она снималась в проектах «Много шума из ничего», «Пир во время чумы», «Юнона и Авось», «Шут Балакирев».

Поргина была замужем трижды. С 1965 по 1967 год она находилась в браке с актером Михаилом Поляком. Ее вторым супругом стал каскадер Виктор Корзун. В 1975-м артистка вышла замуж за Николая Караченцова. В 2018-м актера не стало.

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