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Нюша рассказала, сможет ли сойтись с Егором Кридом: «Не настроена категорично»

Певица Нюша назвала отношения с певцом Кридом одними из самых ярких в жизни
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menshechem.3/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Нюша (настоящее имя — Анна Шурочкина) в шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка» прокомментировала свои отношения с Егором Кридом.

По словам Нюши, у них с артистом есть чувство благодарности друг другу.

«В моей жизни есть несколько людей, с которыми я поддерживаю реально хорошие отношения», — сказала она, дав понять, что Егор в их числе.

Роман с Кридом Нюша назвала одним из самых ярких в своей жизни и отметила, что за годы после расставания они прошли «серьезную трансформацию». Сейчас, подчеркивает она, они с певцом пошли разными тропинками.

Рассказала певица и о том, может ли сойтись с Кридом.

«Я не настроена категорично в отношении чего-то. Я думаю, что такое возможно. В принципе, есть такие истории. Но это большая редкость, и я не уверена, что это наш случай», — отметила она.

Пара рассталась в 2016 году. После Нюша вышла замуж за предпринимателя Игоря Сивова, с которым впоследствии развелась. Бывшие супруги остались в хороших отношениях и воспитывают двоих детей — дочь Серафиму-Симбу, рожденную в 2018 году, и сына Саффрона 2021 года рождения.

Также Нюша рассказала Утяшевой о своей депрессии.

Ранее Нюша захотела сняться в кино.

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