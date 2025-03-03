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«Будто в пелене»: Нюша рассказала о депрессии на фоне развода

Певица Нюша заявила, что развод стал следствием лечения депрессии
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Пресс-служба Ляйсан Утяшевой

Певица Нюша (настоящее имя — Анна Шурочкина) рассказала о депрессии на фоне развода с Игорем Сивовым. Откровениями она поделилась на шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка».

По словам Нюши, некоторое время назад она лечилась от депрессии у специалиста.

«Тогда я максимально почувствовала, как будто я в пелене. Как будто я перестала чувствовать свое сердце, потеряла честность с собой. Мне важно было, чтобы кто-то меня разбудил», — поделилась она.

Развод, подчеркнула звезда, был не основной причиной недомоганий, а скорее следствием лечения депрессии.

«Это нельзя назвать ошибкой. Это был опыт, который мне был нужен, чтобы не повторять», — добавила она.

Свое состояние в сложный период Нюша сравнила с паническими атаками. Позже певица поняла, что в жизни много «сопротивлялась», а потому потеряла жизненные ориентиры, много плакала.

«У меня стали под сомнение истины. На какое-то время я потеряла позитив, который был со мной на протяжении жизни. Я окунулась в депрессию, стала какие-то вещи осознавать», — говорит певица.

О разводе Нюши и Игоря Сивова в сети заговорили еще в 2023 году. Бывшие супруги остались в хороших отношениях и воспитывают двоих детей — дочь Серафиму-Симбу, рожденную в 2018 году, и сына Саффрона 2021 года рождения.

Накануне Нюша призналась, что пока не планирует перевозить к себе детей.

Ранее Нюша захотела сняться в кино.

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