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Полицейские в Бельгии нашли в доме мужчины украденные картины художников Шагала и Пикассо

Reuters: в Бельгии мужчина хранил дома украденные картины Шагала и Пикассо

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Parquet of Namur/Reuters

Полицейские в Бельгии нашли в доме мужчины украденные картины художников Шагала и Пикассо, пишет Reuters.

По словам властей, картины находятся в хорошем состоянии. Сообщается, что работа Пикассо «Тете» и «Человек в молитве» Шагала была украдены и коллекционера из Израиля в 2010 году.

Примерная стоимость картин составляет около $900 тысяч. Расследование по этому делу началось после того, как местные полицейские узнали, что произведения искусства были выставлены на продажу.

Офицеры добавили, что подозреваемый хранил картины в подвале, а полотна находятся в своих оригинальных рамках.

Ранее в Нидерландах нашли украденную в 2020 году из музея картину Ван Гога. Полотно «Сад священника в Нюэнене, весна» стоимостью €3-6 млн обнаружил голландский арт-детектив Артур Бранд при содействии полиции.

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