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В России назвали неудивительной победу «Аноры» на премии «Оскар»

Кинокритик Митина назвала неудивительной победу «Аноры» на премии «Оскар»
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Carlos Barria/Reuters

Победа фильма «Анора» в категории «Лучший фильм» на премии «Оскар» стала неудивительной, потому что картина стала «совершенно эталонной» с художественной точки зрения. Об этом «БИЗНЕС Online» рассказала кинокритик Дарья Митина.

По ее словам, фильм смог точно попасть в «пульс времени», а также «сопровождался идеальной визуализацией, кастингом и режиссурой». Эксперт добавила, что на премии победила «русская картина».

«Анора» — это 100-процентно русский фильм с американским режиссером. Так бывает. Например, фильм «Грех» Андрея Кончаловского, мы его считаем российским кино, а на самом деле это кино на 100% итальянское. Здесь то же самое. Снимал Шон Бэйкер, но если идти на фильм и не знать, кто режиссер, то можно подумать, что снимал какой-то русский гений», — сказала Митина.

3 марта в Лос-Анджелесе прошла 97-я церемония премии «Оскар». «Анора» была признана лучшим фильмом, при этом сыгравший в картине российский актер Юра Борисов свою награду все-таки не получил. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

Ранее BadComedian удивился триумфу «Аноры» на премии «Оскар».

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