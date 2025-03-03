BadComedian удивился триумфу «Аноры» на премии «Оскар»

Российский блогер и кинокритик BadComedian (Евгений Баженов) заявил «Газете.Ru», что удивился победе фильма «Анора» в категории «Лучший фильм» на премии «Оскар». Он считает, что картина «Бруталист» больше подходила для получения статуэтки в этой номинации.

«Анора» удивила, что выиграла «Лучший фильм». Мне кажется, что именно для «Оскара» какой-нибудь «Бруталист» будет ближе. Но тем не менее, выиграла «Анора». И ничего плохого в этом я не вижу, опять же — Юра Борисов. По моему ощущению, «Оскар» куда серьезнее награда, и «Бруталист» как будто фильм тяжеловеснее, — лично для меня, мне так показалось. «Анора» все-таки легче воспринимается, и поэтому то, что «Анора» взяла лучший фильм, да и вообще стала триумфатором по сути — она пять статуэток забрала, что солидно очень, это действительно удивительно лично для меня. Если бы я заранее какие-то ставки на «Оскар» ставил, я бы, наверное, проиграл по большей части», — сказал он.

По словам Баженова, он не ждал, что Юра Борисов возьмет статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана, поскольку его персонаж не подразумевает получения награды.

«То, что Юра Борисов не получил «Оскар», оно понятно было, потому что роль не подразумевает раскрытия и статуэтки. Это специфический такой персонаж, которого он замечательно отыграл, но это явно не на «Оскар» — персонаж, именно персонаж, не Юра Борисов», — пояснил он.

Баженов подчеркнул, что приз за лучшую женскую роль он бы отдал Деми Мур, сыгравшую в фильме «Субстанция» — по его мнению, картину «обделили».

«То, что «Субстанция» лучшим фильмом [станет], лично я не ожидал и не рассчитывал, даже в мыслях подумать не мог. Это все-таки для «Оскара» очень специфичное кино, хотя, безусловно, по моему мнению, «Субстанцию» обделили. Мне понравилась Майки Мэдисон в «Аноре», но как будто Деми Мур хотелось вручить награду, она заслуживает этого. Ощущение, что «Субстанцию» немного обделили, действительно было, но то, что это заслуживает «Лучшего фильма», мне кажется, это не в стиле «Оскара» было бы. Порадовал мультфильм «Поток», что забрал статуэтку. Наверное, больше ничего так сильно и не удивило», — добавил блогер.

3 марта прошла 97-я церемония вручения наград премии Американской киноакадемии за заслуги в области кинематографа. Режиссер Шон Бейкер получил премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм» и «Лучший режиссер» за картину «Анора». В ленте приняли участие российские актеры, среди которых Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и актриса Дарья Екамасова. Главную роль в картине сыграла Майки Мэдисон, получившая «Оскар» за лучшую женскую роль. Кроме того, «Анора» завоевала статуэтки в категориях «Лучший монтаж» и «Лучший оригинальный сценарий».

Юра Борисов был номинирован на «Лучшую мужскую роль второго плана», но статуэтка досталась Кирану Калкину за роль в ленте «Настоящая боль».

Фильм «Субстанция» с Деми Мур в главной роли получила лишь одну статуэтку — за грим и прически.

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