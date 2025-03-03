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Внучка Светличной раскрыла правду о богатом наследстве актрисы

Внучка Светличной Ивашова опровергла, что актриса оставила богатое наследство
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Внучка Светланы Светличной Мария Ивашова опровергла, что актриса оставила после себя богатое наследство. Об этом сообщает издание «7Дней» со ссылкой на «Караван историй».

Как отметило издание, в СМИ писали, что в наследстве Светличной значились дорогие украшения с бриллиантами и сапфирами, три московские квартиры и миллионы рублей. Внучка актрисы призналась, что у бабушки не было и малой части того имущества, что ей приписывали.

«Недавно поливала цветы в ее квартире, нашла коробочку с украшениями. Там лежало одно маленькое серебряное колечко. Оно мне даже на мизинец не надевается. На нем написано «Спаси и сохрани», а остальное все — пластмассовые сережки и деревянные бусы», — рассказала внучка артистки.

Светличной не стало 16 ноября 2024 года из-за сердечно-сосудистой недостаточности на фоне онкологического заболевания — рака ротоглотки. У актрисы было новообразование в лобной доле мозга. Из-за болезни Альцгеймера у нее были проблемы с речью и мышлением, памятью. Mash утверждал, что артистка жаловалась на постоянные боли в голове, ушах и горле, не могла передвигаться без посторонней помощи и большую часть времени лежала.

Ранее наследники Градского остались недовольны решением суда по разделу имущества.

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