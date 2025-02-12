Ольга Орлова похвасталась бижутерией за 116 тыс. рублей

Певица и телеведущая Ольга Орлова приобрела бижутерии на 116 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

В социальных сетях Орлова показала три новых комплекта украшений. В него входили бусы, кресты и серьги. Артистка призналась, что ей нравится этот бренд. Она назвала их украшения достойными.

«Это тот вид бижутерии, который, я считаю, must have (должна иметь – перевод с английского, «Газета.Ru») для каждой девочки. Девочки любого возраста, причем! Хочу пометить. Смотрите, какая красота. На все случаи жизни», — поделилась артистка.

Орлова стала известна после участия в поп-группе «Блестящие». В 2017 году она начала вести реалити-шоу «Дом-2», где познакомилась с Ксенией Бородиной. Звезды являются близкими подругами — Бородина стала крестной матерью для дочери исполнительницы. В октябре 2024 года Орлова призналась, что записала новую песню. Релиз трека до сих пор неизвестен.

В феврале 2025-го Орлова заявила, что практически не дает в долг. Она объяснила, что не раз теряла друзей после того, как давала им в долг. Артистку «швыряли» на деньги.

Ранее мужа Ольги Орловой назвали дедом.