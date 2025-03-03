Фильм о Пушкине с Юрой Борисовым лидирует в прокате третью неделю подряд

Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым в главной роли остается лидером российского кинопроката третью неделю подряд. Об этом сообщает ТАСС.

За период с 27 февраля по 2 марта картина собрала 168,5 миллиона рублей. На втором месте оказалась лента «Красный шелк» Андрея Волгина, собрав 122,3 миллиона рублей за уик-энд. На третьей строчке – американский фильм «Обезьяна» (82,5 миллиона рублей за уик-энд).

Борисов сыграл известного писателя в фильме Феликса Умарова «Пророк. История Александра Пушкина». Картина расскажет о жизни Александра Пушкина от лицейских дней до последней дуэли. В ролях — Алена Долголенко (Наталья Гончарова), Роман Васильев (Константин Данзас), Илья Виногорский (Иван Пущин), Аня Чиповская (графиня Елизавета Воронцова), Светлана Ходченкова (княгиня Авдотья Голицына), Сергей Гилев (Александр Бенкендорф), Флориан Десьендра (Жорж Дантес).

3 марта стало известно, что Юра Борисов не получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в «Аноре». Статуэтки удостоился Киран Калкин за роль в фильме «Настоящая боль».

Ранее в Уфе сделали портрет Юры Борисова из попкорна.