Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Фильм о Пушкине с Юрой Борисовым лидирует в прокате третью неделю подряд

Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» собрал 168,5 млн рублей в прокате
close
Централ Партнершип

Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым в главной роли остается лидером российского кинопроката третью неделю подряд. Об этом сообщает ТАСС.

За период с 27 февраля по 2 марта картина собрала 168,5 миллиона рублей. На втором месте оказалась лента «Красный шелк» Андрея Волгина, собрав 122,3 миллиона рублей за уик-энд. На третьей строчке – американский фильм «Обезьяна» (82,5 миллиона рублей за уик-энд).

Борисов сыграл известного писателя в фильме Феликса Умарова «Пророк. История Александра Пушкина». Картина расскажет о жизни Александра Пушкина от лицейских дней до последней дуэли. В ролях — Алена Долголенко (Наталья Гончарова), Роман Васильев (Константин Данзас), Илья Виногорский (Иван Пущин), Аня Чиповская (графиня Елизавета Воронцова), Светлана Ходченкова (княгиня Авдотья Голицына), Сергей Гилев (Александр Бенкендорф), Флориан Десьендра (Жорж Дантес).

3 марта стало известно, что Юра Борисов не получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в «Аноре». Статуэтки удостоился Киран Калкин за роль в фильме «Настоящая боль».

Ранее в Уфе сделали портрет Юры Борисова из попкорна.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами