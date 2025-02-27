В Уфе сделали портрет Юры Борисова из попкорна

Уфимская художница Евгения Сковарт создала портрет актера Юры Борисова из попкорна. Об этом сообщает Telegram-канал UFA1 со ссылкой на соцсети художницы.

Сковарт призналась, что вдохновилась фильмом «Пророк. История Александра Пушкина» с Борисовым в главной роли. По словам художницы, картина затянула ее в свою атмосферу.

«Я так увлеклась происходящим на экране, что, поглощая попкорн, сама не заметила, как начала создавать портрет главного героя фильма! Да-да, прямо из попкорна!» — поделилась художница.

По мнению Сковарт, Борисов потрясающе вжился в образ Пушкина и передал душу поэта. У художницы возникло ощущение, что перед ней сам Александр Сергеевич.

«Игра актеров, напряженный сюжет, невероятные съемки молодого режиссера — все это делает фильм настоящим откровением», — отметила Сковарт.

27 февраля компания RAKETA.MEDIA сообщила, что на экранах Таймс-сквер в Нью-Йорке появился новый арт-проект, в центре которого находится герой Юры Борисова, номинированного на премию «Оскар».

23 января Юра Борисов получил номинацию на кинопремию «Оскар» за свою роль в фильме «Анора» в категории «Лучшая мужская роль второго плана». Он стал первым актером из России, удостоенным этой номинации.

Ранее Борисов и Эйдельштейн сожгли чучело и отпраздновали Масленицу с Майки Мэдисон.