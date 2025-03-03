Дима Билан не одобрил татуировки в свою честь

Певец Дима Билан признался, что не одобряет тату в его честь

Певец Дима Билан признался в беседе с «Пятым каналом», что не одобряет татуировки в свою честь.

Билан отметил, что не рад, когда поклонники готовы делать тату с его именем.

«Мне просто не хочется подталкивать человека к какому-то, возможно, необдуманному поступку», — поделился артист.

Как отметил певец, он не раз хотел себе сделать тату, но так и не решился.

В феврале Билан посетил концерт 12-летних певиц Светланы Чертищевой (Бэтси) и Марии Янковской. Певец опубликовал ролик, в котором танцует под хит исполнительниц «Сигма бой». В видео Бэтси заявила, что пока они с Янковской пели свой трек, к ним пришел «настоящий сигма бой», намекая на Билана. Артист признался, что не ожидал встретить девочек на корпоративе.

Билан пожелал Чертищевой и Янковской удачи и новых хитов.

Песня «Сигма бой» вышла в октябре 2024 года. Композиция стала вирусной вскоре после релиза — она набрала на YouTube свыше 51 млн просмотров за три месяца. В середине января композиция попала на седьмую строчку нового чарта «Hot Dance/Pop Songs» от Billboard.

Ранее Билан признался, что у него было три колоссальных любви в жизни.