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Алексей Воробьев извинился перед женщинами после ролика о макияже

Певец Алексей Воробьев заявил, что социум подвергает женщин объективизации
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Личный архив Алексея Воробьева

Певец Алексей Воробьев извинился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) перед женщинами после скандального видеоролика о макияже.

Воробьев заявил, что обожает любых женщин – как накрашенных, так и без мейка. По словам артиста, он расстроен, что его слова вырвали из контекста. Своим высказыванием, как пояснил артист, он имел в виду, что женщины подвергаются объективации мужчинами, да и социумом в целом. Певец отметил, что девушки перманентно находятся под огромным общественным давлением.

«Это очень непросто. Именно об этом я и говорил. Но, повторюсь, я вас люблю, и простите дурака», — рассказал артист.

В феврале Воробьев заявлял, что женщины красятся только для общества и пытаются подстроиться под чужое мнение.

«Если перед тем, как выйти из дома или пойти встретиться, вы краситесь, а перед сном нет, то чужое мнение вас волнует и заботит. Вы мне можете сказать, что вы это делаете для себя, но вы же не делаете этого перед сном, правильно?» — рассуждал он.

Ранее Алексей Воробьев объявил о поиске невесты.

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