Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Образ Юры Борисова показывали на улицах в Нью-Йорке

Образ актера из России Юры Борисова показали на экранах Таймс-сквер
close
CAP/TFS/Global Look Press

На экранах Таймс-сквер в Нью-Йорке появился новый арт-проект, в центре которого находится герой Юры Борисова, номинированного на премию «Оскар». Об этом сообщила пресс-служба мультимедиа студии RAKETAMEDIA.

«RAKETAMEDIA представила свой новый арт-проект на Таймс-сквер, где с помощью технологии Naked-Eye на фоне современных небоскребов появились советские панельные дома. На крыше одного из них разместился персонаж, олицетворяющий типичного героя «с района», вдохновленный образом Юры Борисова, номинированного на «Оскар», — отметили в пресс-службе.

Креатив был представлен на фасаде здания в рамках международного фестиваля Art Innovation.

В RAKETAMEDIA добавили, что это способ поддержать тех, кто сегодня представляет российскую культуру на мировой арене. С помощью медиаискусства они хотели показать, что Таймс-сквер в Нью-Йорке является перекрестком цивилизаций и культурных кодов, вдохновляющим на создание новых творческих продуктов, в том числе в кино.

23 января Юра Борисов получил номинацию на кинопремию «Оскар» за свою роль в фильме «Анора» в категории «Лучшая мужская роль второго плана». Он стал первым актером из России, удостоенным этой номинации. Церемония вручения наград Американской киноакадемии состоится 2 марта.

Ранее фильм о Пушкине с Юрой Борисовым оказался на вершине кинопроката в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами