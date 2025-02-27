Образ Юры Борисова показывали на улицах в Нью-Йорке

На экранах Таймс-сквер в Нью-Йорке появился новый арт-проект, в центре которого находится герой Юры Борисова, номинированного на премию «Оскар». Об этом сообщила пресс-служба мультимедиа студии RAKETAMEDIA.

«RAKETAMEDIA представила свой новый арт-проект на Таймс-сквер, где с помощью технологии Naked-Eye на фоне современных небоскребов появились советские панельные дома. На крыше одного из них разместился персонаж, олицетворяющий типичного героя «с района», вдохновленный образом Юры Борисова, номинированного на «Оскар», — отметили в пресс-службе.

Креатив был представлен на фасаде здания в рамках международного фестиваля Art Innovation.

В RAKETAMEDIA добавили, что это способ поддержать тех, кто сегодня представляет российскую культуру на мировой арене. С помощью медиаискусства они хотели показать, что Таймс-сквер в Нью-Йорке является перекрестком цивилизаций и культурных кодов, вдохновляющим на создание новых творческих продуктов, в том числе в кино.

23 января Юра Борисов получил номинацию на кинопремию «Оскар» за свою роль в фильме «Анора» в категории «Лучшая мужская роль второго плана». Он стал первым актером из России, удостоенным этой номинации. Церемония вручения наград Американской киноакадемии состоится 2 марта.

Ранее фильм о Пушкине с Юрой Борисовым оказался на вершине кинопроката в России.