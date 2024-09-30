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Лепс назвал День воссоединения с РФ праздником русского духа

Певец Лепс поздравил россиян с Днем воссоединения с РФ новых регионов

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Народный артист России Григорий Лепс поздравил россиян с Днем воссоединения с РФ жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Это праздник русского духа! Люди действительно сделали свой выбор. Я видел их глаза, их убежденность в том, что они правы!» — заявил артист.

30 сентября 2022 года президент России Путин подписал вместе с руководством ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о вхождении их в состав РФ. До этого в этих регионах прошли референдумы.

В 2024 году в День воссоединения с РФ Путин заявил, что страна шла к этому «через годы и непростые испытания», а жители Донбасса восемь лет жили в невыносимых условиях из-за обстрелов.

По его словам, граждане этих регионов «выступили против вооруженного государственного переворота в Киеве, дали отпор неонацистской диктатуре, которая хотела навсегда оторвать их от исторической Родины, от России».

Ранее Путин оценил темпы восстановления ЛНР.

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