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Киркоров раскрыл смысл своих татуировок

Певец Филипп Киркоров признался, что забил все тело татуировками ради фильма

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Fkirkorov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Филипп Киркоров признался, что каждая татуировка на его теле имеет смысл. Слова артиста передает издание kp.ru.

Свое первое тату исполнитель сделал на руке, вдохновившись поездкой в Китай. Он решил оставить изображение дракона на память. Затем Киркоров набил розу на другой кисти. По задумке, рисунок должен олицетворять любовь каждый раз, когда Киркоров держит в руке микрофон.

«Идея покрыть все тело татуировками пришла ко мне в начале этого года, когда я начал подготовку к фильму «Братья». Продюсеры сказали, что в кино планируется много экстремальных съемок на природе, где мне нужно будет предстать практически без одежды», — отметил артист.

Певец предложил создателям картины набить татуировки, чтобы выглядеть красиво без одежды не только, благодаря спортивному телу. Те, в свою очередь, посоветовали ему запечатлеть на теле что-то «знаковое» — тогда Киркоров набил на спине фамильный герб.

«Так что на алтарь искусства я положил свое личное тело», — подытожил Киркоров.

В начале августа сообщалось, что Киркорова раскритиковали за фото в тату. Интернет-пользователи написали под снимком артиста: «Похож на бомжа, а был красавцем».

Ранее сообщалось, что Виктория Боня решила покорить самую высокую точку Альп.

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