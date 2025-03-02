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С Ивлеевой взыскали более 7 млн рублей за аренду обанкротившегося бара

Mash: с ресторанного бизнеса Ивлеевой взыскали 7,3 млн рублей
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Телеграм-канал «Настя Ивлеева»

С блогерши Анастасии Ивлеевой и ее бизнес-партнеров взыскали более 7 миллионов рублей за аренду обанкротившегося бара «Капельница». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, компания «Депо» подала иск на Ивлееву, Дмитрия Аникина и Чермена Черчесова с просьбой взыскать долги по аренде. Суд удовлетворил требование. Блогерша и ее бизнес-партнеры должны выплатить 7,3 миллиона рублей.

4 января Ивлеева сообщила, что уходит из ресторанного бизнеса ради других проектов. Она открыла лапшичную Nudles вместе с ресторатором Александром Пичугиным в июне 2024 года. По словам Ивлеевой, с момента открытия она каждый месяц получала сотни положительных отзывов от гостей.

27 февраля Mash сообщал, что у Ивлеевой отсудили почти полтора миллиона за просроченные компоненты для ее энергетиков Easy Peasy.

Компания Ивлеевой «Коленки пчелы» заказала партию ароматизаторов со вкусом шампанского, объяснил источник канала. Добавки отгрузили на склады, где они испортились из-за долгого подписания накладных.

Ранее Ивлеева продала элитный дом в Подмосковье.

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