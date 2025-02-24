Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько Моргенштерн мог потратить на сведение тату

Тату-мастер Азари: рэпер Моргенштерн мог потратить 170 тыс. рублей на сведение тату
close
morgen_shtern/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Тату-мастер Анастасия Азари рассказала в беседе с порталом «Страсти», что рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) удалил тату за 170 тысяч рублей.

Азари объяснила, что такая стоимость складывается из того, какую площадь изображения занимали. По словам татуировщицы, на глаз общая площадь рисунков на теле Моргенштерна составила примерно 10x10 см.

«Алишер проживает не в РФ, поэтому сложно сказать расценки зарубежных мастеров, но в лучших российских клиниках ему бы это обошлось примерно в 17 тысяч за один сеанс. Умножаем на 10 и узнаем, что ошибки прошлого обошлись бы ему в сумму порядка 170 тысяч рублей», — рассказала тату-мастер.

19 января Моргенштерн вышел на связь с фанатами из реабилитационной клиники, где лечился от наркотической зависимости. Он сообщил, что принимает таблетки и посещает групповую терапию. По словам артиста, по ночам у него случаются ломки, но они терпимые.

27 января в Следственном комитете России подтвердили, что рэпера Моргенштерна объявили в федеральный розыск. Уголовное дело в отношении рэпера расследует Савеловский отдел следственного управления СК по Северному административному округу Москвы.

9 февраля Моргенштерн показал видео, где ему удаляют татуировки на лице.

Ранее рэпер Лигалайз оставил в России долгов на сотни тысяч рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами