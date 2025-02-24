Стало известно, сколько Моргенштерн мог потратить на сведение тату

Тату-мастер Анастасия Азари рассказала в беседе с порталом «Страсти», что рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) удалил тату за 170 тысяч рублей.

Азари объяснила, что такая стоимость складывается из того, какую площадь изображения занимали. По словам татуировщицы, на глаз общая площадь рисунков на теле Моргенштерна составила примерно 10x10 см.

«Алишер проживает не в РФ, поэтому сложно сказать расценки зарубежных мастеров, но в лучших российских клиниках ему бы это обошлось примерно в 17 тысяч за один сеанс. Умножаем на 10 и узнаем, что ошибки прошлого обошлись бы ему в сумму порядка 170 тысяч рублей», — рассказала тату-мастер.

19 января Моргенштерн вышел на связь с фанатами из реабилитационной клиники, где лечился от наркотической зависимости. Он сообщил, что принимает таблетки и посещает групповую терапию. По словам артиста, по ночам у него случаются ломки, но они терпимые.

27 января в Следственном комитете России подтвердили, что рэпера Моргенштерна объявили в федеральный розыск. Уголовное дело в отношении рэпера расследует Савеловский отдел следственного управления СК по Северному административному округу Москвы.

9 февраля Моргенштерн показал видео, где ему удаляют татуировки на лице.

Ранее рэпер Лигалайз оставил в России долгов на сотни тысяч рублей.