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Фрэнсис Форд Коппола получил премию за худший фильм и обрадовался этому

Режиссер Коппола получил антипремию «Золотая малина» за фильм «Мегалополис»
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Lionsgate Films

Американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола получил кинематографическую антипремию «Золотая малина». Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Фильм «Мегалополис» был представлен в премии в шести номинациях и получил две статуэтки — за худшую режиссуру и за худшего актера второго плана (Джон Войт). Лидером антинаграды стал супергеройский триллер «Мадам Паутина».

Сам 85-летний Коппола обрадовался «победе» в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Он обратился к своим подписчикам с заверениями, что в восторге от «Золотой малины» и считает честью быть номинированным на нее, когда «лишь немногие осмеливаются идти против превалирующих тенденций современного кинопроизводства».

Коппола сокрушается, что искусство сейчас оценивается так же, как соревнования по рестлингу, и заявляет, что выбрал «не следовать трусливым правилам индустрии» и смело идет на риск.

По мнению режиссера, снимающиеся в настоящее время фильмы не будут актуальны через полстолетия, а кассовые сборы вообще ничего не значат.

Научно-фантастический эпик Фрэнсиса Форда Копполы, над которым автор «Крестного отца» и «Апокалипсиса сегодня» работал несколько десятилетий, вышел в российский прокат в январе 2025 года.

В центре сюжета — гениальный архитектор Цезарь Катилина (Адам Драйвер), мечтающий превратить находящийся в упадке мегаполис Нью-Рим в утопический город будущего. Его противником в этом вопросе становится действующий мэр Франклин Цицерон (Джанкарло Эспозито). Ситуация обостряется, когда возлюбленной и музой Каталины становится цицероновская дочь Юлия (Натали Эммануэль).

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