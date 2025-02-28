«Что-то волосатое»: Волочкова рассказала, какой подарок тронул ее до глубины души

Балерина Волочкова вспомнила, что ей в коробке прислали кота на 8 Марта

Экс-солистка Большого театра Анастасия Волочкова рассказала Общественной Службе Новостей о самом лучшем подарке, который она когда-либо получала.

Волочкова вспомнила, как в преддверии 8 Марта обнаружила на своем крыльце большую коробку с красивым бантом. Она подумала, что «очередной ухажер» прислал ей цветы или угощения.

«Я сразу засунула руку и наткнулась на что-то волосатое, испугалась даже, аж истерика началась. Но оказалось, что это была маленькая шотландская вислоухая кошечка», — заявила танцовщица.

По словам балерины, это был самый лучший подарок в ее жизни. Она назвала кота Снежком.

Недавно певец Прохор Шаляпин признался, что дарит возлюбленным свои обнаженные портреты на 8 Марта. Певец заявил, что считает себя самым главным подарком для своих избранниц. Он пояснил, что может дарить не только свои голые портреты, но и похожих на него различных мультипликационных персонажей.

Шаляпин не стал раскрывать имена женщин, которым он готовит подарки на 8 Марта в 2025 году. Музыкант также заметил, что некоторые дамы тоже поздравляют его с Международным женским днем.

Ранее сообщалось, что Mia Boyka запатентовала свое лицо.