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Россиянин «по приколу» создал фильтр, который попал в тизер «Шрека-5»

В тизер «Шрека-5» попал мем блогера Максима Кузилина из Красноярска
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maximkuzlin/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер из Красноярска Максим Кузлин признался, что «по приколу» создал фильтр, который попал в официальный тизер мультфильма «Шрек-5». Его слова передает Telegram-канал «Кабачковая икра по акции».

Накануне студия Universal опубликовала короткий ролик, в котором анонсировала выход пятого «Шрека». В него, в частности, были включены вырезки из мемов, созданных интернет-пользователями с героями культовой серии мультфильмов.

Один из фильтров создал россиянин Максим Кузлин — мем с танцующим в небе Шреком в латексном костюме.

«История создания фильтра простая, как-то ночью в Питере по приколу на скорую руку собрал его, он быстро завирусился. Несколько месяцев назад из DreamWorks связались со мной. Разрешение было дано, потому что в каком-то смысле сам нарушил авторские права. Получился отличный мем и промо для меня», — поделился блогер.

Премьера мультфильма «Шрек 5» состоится в декабре 2026 года. Выход мультфильма приурочен к 25-летию студии DreamWorks Animation. СМИ сообщали, что Майк Майерс, Эдди Мерфи и Кэмерон Диас вернутся к ролям Шрека, Осла и Фионы. Режиссерами станут ветераны франшизы «Шрек» Уолт Дорн и Конрад Вернон.

Ранее актер Юра Борисов рассказал о ставшем мемом выдохе на «Золотом глобусе».

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