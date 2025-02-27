Universal анонсировала «Шрек 5» с Зендеей

Студия Universal анонсировала выход мультфильма «Шрек 5». Первый тизер проекта появился на YouTube.

В ролике авторы сообщили, что повзрослевшую дочку огра озвучит Зендэя.

Премьера мультфильма «Шрек 5» состоится в декабре 2026 года.

Мультфильм о великане-людоеде и его закадычном друге Осле впервые вышел на большие экраны в 2001 году, став одним из самых кассовых релизов того года. Он также получил премию «Оскар» как лучший полнометражный анимационный фильм. С тех пор лента пополнилась еще тремя фильмами — самый последний, «Шрек навсегда», вышел в 2019 году. У серии также есть спин-оффы — две части «Кота в сапогах».

Выход «Шрек 5» приурочен к 25-летию студии DreamWorks Animation. СМИ сообщали, что Майк Майерс, Эдди Мерфи и Кэмерон Диас вернутся к ролям Шрека, Осла и Фионы. Режиссерами станут ветераны франшизы «Шрек» Уолт Дорн и Конрад Вернон.

Ранее сообщалось, что перед «Оскаром» Юра Борисов и Ариана Гранде получат сладости и помаду.