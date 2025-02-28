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DaBaby пообещал использовать подаренную в России балалайку в будущем треке

Рэпер DaBaby пообещал, что использует в новом треке подаренную в РФ балалайку
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Daniel DeSlover/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский рэпер DaBaby пообещал в эфире радио «Европа Плюс», что использует в будущем треке балалайку, которую ему подарили в России.

«Да, я думаю, что сделаю что-нибудь с балалайкой. Совершенно точно! Те люди, которые меня встречали в аэропорту, я бы из этого [их выступления] сделал сэмпл с удовольствием», — поделился исполнитель.

DaBaby также признался, что еще не успел посмотреть Москву и попробовать русские блюда с момента приезда, но пообещал угоститься блинами в скором времени.

«Никакой опасности для себя [в России] не увидел абсолютно. Наслаждаюсь каждой минутой. <…> Мы в полночь только приземлились, поэтому я еще не успел побыть туристом. Но увидел очень красивую архитектуру по пути на радио», — заявил артист.

Накануне сообщалось, что DaBaby встретили в аэропорту в Москве песней «Валенки». По словам ведущих «Европа Плюс», встречающая артиста делегация подарила ему балалайку. DaBaby подтвердил, что получил подарок.

DaBaby стал вторым известным американским исполнителем, который выступит в России после начала специальной операции на Украине. Первым известным рэпером, который приезжал в РФ после начала СВО, был 6ix9ine.

Ранее сообщалось, что звезда Bad Boys Blue даст концерт в России, но не будет пить со зрителями.

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