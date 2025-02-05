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DaBaby потребовал 15 пачек мармеладных мишек от организаторов концерта в Москве

Mash: рэпер DaBaby приедет в Москву за два дня до концерта
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Daniel DeSlover/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский рэпер DaBaby (настоящее имя Джонатан Кирк) приедет в Москву за два дня до концерта. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, россияне в команде артиста порекомендовали ему осмотреть столицу, он также хочет попробовать записать трек с неназванным российским исполнителем.

В райдере Кирк потребовал пятизвездочную гостиницу, перелеты бизнес-классом, 15 пачек мармеладных мишек и несколько килограммов мексиканских начос. Алкоголя в требованиях нет.

Рэпер будет вторым американским исполнителем такого масштаба, который выступит в России после начала специальной операции на Украине. Первым американским популярным исполнителем, который приезжал в РФ после начала СВО, был 6ix9ine.

Концерт состоится 28 февраля. СМИ сообщают, что гонорар артиста составит около $500 тысяч.

Накануне сообщалось, что рэпер Desiigner даст концерт в Москве 21 февраля 2025 года. Стоимость билетов варьируется от 2 тыс. рублей за место на танцполе, до 10 тыс. рублей — VIP.

Ранее Брук Шилдс присоединилась к TikTok-тренду о травмах.

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