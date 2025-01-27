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Рэпер DaBaby даст концерт в России

Mash: в феврале в России состоится концерт американского рэпера DaBaby
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Daniel DeSlover/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский рэпер DaBaby (настоящее имя Джонатан Кирк) даст концерт в России. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Концерт пройдет 28 февраля — об этом, пишет канал, удалось договориться после месяца переговоров. Размер гонорара составит около $500 тыс. На разогреве DaBaby выступит один из российских рэперов.

Mash добавил, что после артиста в РФ приедут еще несколько иностранных знаменитостей, имена которых держат в секрете.

Общее количество прослушиваний DaBaby во всем мире на сервисе Spotify превышает миллиард. Первым американским популярным исполнителем, который приезжал в РФ после начала СВО, был 6ix9ine.

Накануне сообщалось, что рэпер Desiigner даст концерт в Москве 21 февраля 2025 года. Стоимость билетов варьируется от 2 тыс. рублей за место на танцполе до 10 тыс. рублей — VIP.

Ранее стал известен гонорар Ивана Урганта.

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